Polisens helg: Ordningsstörningar och fylla

Polisen meddelar i dag, söndag, om helgens uppdrag. Evenemangen som har ägt rum lockade mycket folk till centrum. Polisen beskriver en blandad helg med ordningsstörningar, fylla och aktivt patrullerande.

Under natten till lördagen delgavs två ordningsböter. I det ena fallet var det en personbilsförare som spelade hög musik på Nygatan, och i det andra var det en mopedbilsförare vars musikspelande störde ordningen på Hamngatan.

På lördag förmiddag delgavs böter för olovlig körning till en förare som körde en personbil på Flygfältsvägen i Jomala trots avsaknad av körrätt.

På natten till söndag delgavs en ordningsbot till en personbilsförare på Österleden som spelade hög musik.

Tre personer har under helgen varit frihetsberövade, vilket berott på att de antingen varit så berusade att de inte kunnat ta vara på sig själva, eller för att de fortsatt stört ordningen trots tillsägelse.