Ombudet Dan Karlsson: Vill inte spekulera

ÅHS juridiska ombud Dan Karlsson, för vars skull mötet med DI ställdes in, vill inte uttala sig om det enskilda fallet. Men han säger rent generellt:

– Om ett valt biträde skulle vara uppenbart olämpligt för uppgiften kan en myndighet säga nej till deltagande. Men inte att förbjuda ett biträde överhuvudtaget.

Nyan försöker utröna vilken rättslig grund Datainspektionen haft för att förvägra ÅHS chefsöverläkare rätten att ha ett rättsligt ombud med sig till ett sammankallat möte. Dan Karlsson, vd på den affärsjuridiska byrån DKCO, följde med Jaana Lignell på mötet för att biträda henne juridiskt men fick, tillsammans med Lignell vända i dörren.

Han vill inte uttala sig om det enskilda fallet men säger på allmänna grunder:

– Om det valda biträdet skulle vara uppenbart olämplig för uppgiften – oskicklig eller liknande – då kan myndigheten föreskriva att en enskild person inte får vara biträde. Men inte att förbjuda ett biträde överhuvudtaget.

Kan det finnas sekretessituationer då ett ombud kan betraktas som en säkerhetsrisk?

– Nej. Jag har i alla fall inte uppfattat något sådant i det här fallet.

Du har även varit behjälplig vid författandet av den JK-anmälan som ÅHS lämnade in mot Lena Nordman i förra veckan. Kan det ha spelat in?

– Jag vet inte. Jag bör inte spekulera i det.