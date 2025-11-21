ÅHS: Ny åtgärdsplan ska återställa förtroendet

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Efter ett fem timmar långt möte meddelade ÅHS på fredag eftermiddag att man skickat ett svar på läkarföreningens skrivelse till föreningens styrelse och att man initierat ett särskilt 90-dagars åtgärdsprogram för att säkerställa verksamheten och patientsäkerheten. Ingen ansågs vara jävig på mötet, trots att frågan togs upp.

Första punkten på mötet var it-säkerheten, ett ämne där ÅHS it-chef Anders Svensson informerade och där också tjänstemannen Jockum Djupsund från landskapets it-avdelning samt finansminister Mats Perämaa (Lib) deltog.

– Det kom fram en stor oro för att vi inte skulle ha tillräckligt med resurser för att hantera den biten, och glädjande nog hade vi Mats på plats för att kunna diskutera detta, säger styrelseordförande Sara Kemetter (S) till Nyan efter mötet.

En extra fråga som togs upp på mötet var att ÅHS styrelse ger ledningen i uppdrag att ta fram ett 90-dagars åtgärdsprogram för att säkerställa verksamheten och patientsäkerheten.

– Vi behöver stärka förtroendet bland patienter, personal och allmänhet, sade Kemetter.

– Det blir ett trestegsprogram under tre styrelsemöten framöver, och rapportering ska göras efter 30, 60 dagar och 90 dagar.

Inget jäv

Inför mötet har det spekulerats mycket inom ÅHS och landskapsregeringen om huruvida hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen behövde jäva sig när frågor som rörde it- och patientsäkerhet togs upp – det har gjorts gällande att läkarföreningens skrivelse skulle innebära en direkt kritik mot Pajunens make.

Frågan togs också upp av avdelningschefen Otto Ilmonen från landskapsregeringen, som deltog i mötet. Detta efter att ingen jävat sig när frågan om skrivelsen togs upp. Han ansåg att Pajunen jäva sig, men så blev det alltså inte,

– Det dryftades på mötet, men vi konstaterade att det inte föreligger jäv. Men frågan var upp till diskussion i säkert en halvtimme, säger Kemetter.

Läs mer i måndagens tidning.