Hälso- och sjukvårdsdirektören om första timmarna med nya systemet ”Lite stressigt men idel glada miner”

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Det har gått bättre än förväntat. Så sammanfattar man ibruktagandet av det nya vårdinformationssystemet vid ÅHS.

Klockan 9.00 på lördagsmorgonen togs vårdinformationssystemet Cosmic Cambio i bruk vid Ålands- hälso och sjukvård.

– Sedan väntade en timme med extrem spänning på hur många utmaningar som skulle dyka upp ute i verksamheterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen under det första av flera pressinformationstillfällen som hålls under helgen.

Vid tidpunkten för pressinformationen klockan 12.30 på lördagen hade man fått in åtta samtal till supporten som mest rörde problem med inloggning och skrivare.

– Dem har vi klarat av, säger Pajunen.

Mia Pettersson, representant från Cambio, var med under pressinformationen och berättade att de är 37 personer från Cambio på plats på ÅHS under helgen samt fler än dubbelt så många som sitter i beredskap på kontoren i Stockholm och Linköping. Pettersson har varit med vid flera implementeringar av systemet och säger att dag ett alltid är mest kritisk.

– Sedan brukar det handla mer om hur man använder eller hittar olika saker. Men eftersom ÅHS har jobbat mycket med att utbilda personalen tror jag inte det kommer bli lika mycket sådana problem, säger Pettersson.

– Det har rullat på bra! Jag vill ge en eloge till ÅHS för alla förberedelser.

”Ta kontakt”

Till de ålänningar som har ett ärende till ÅHS under helgen är hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunens råd att inte tveka att ta kontakt.

– Sedan pandemin vet vi att man kanske känner att man inte vill störa. Men man ska inte vara rädd för att ta kontakt. Det finns inget som tyder på att det finns några problem.