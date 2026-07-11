Böter för misshandel av sin före detta partner

En man döms för lindrig misshandel efter att ha begått fysiskt våld mot sin ex-partner. Mannen ska ha greppat kvinnans armar, knuffat henne mot en säng och hållit fast henne. Till följd av våldet har kvinnan fått ett blåmärke.

”Med hänsyn till våldet och målsägandens skada är misshandeln som helhet bedömd ringa”, skriver tingsrätten i sin dom.

Mannen erkände brottet och att han förfarit såsom det angivits i åklagarens gärningsbeskrivning. Mannen dömdes till 25 dagsböter till ett totalt värde av 175 euro. Han ska också betala betala 250 euro i ersättning för sveda och värk till kvinnan. (hh)