Birka Gotland bommade förväntningarna 2025

”Resultatet för Birka Gotland har förbättrats jämfört med föregående år som var ett uppstartsår.”

Det skriver Gotlandsbolaget i sin bokslutskommuniké för 2025. Resultatet blev ändå svagare än vad rederiet räknat med.

”Gotland Alandia Cruises (vårt samarbete med Viking Line, som driver kryssningsfartyget Birka Gotland) visar en förbättring i resultat, men når inte upp till våra förväntningar än”, skriver bolaget vidare.

Antalet passagerare ökade enligt bokslutskommunikén från 438 700 från 20 mars-31 december 2024, då rederiet startade trafiken, till 570 500.

”Om än en positiv utveckling, når volymerna inte hela vägen och vi ser fortsatt potential för förbättringar,” skriver Gotlandsbolaget.

Vad gäller resultatet i stort så tyngs Gotlandsbolagets resultat av kostnader för övertagandet av linjen Oslo-Köpenhamn i höstas, Go Nordic Cruiseline.