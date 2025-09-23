Birka Gotland drar ned på personal

Ditt namn

Birka Gotland inleder förhandlingar om personalnedskärningar. I dag informerades personalen ombord om anpassningar av organisationen. 41 personer, anställda av Viking Line, berörs.

– Vi inleder förhandlingar. Det rör 20,5 tjänster eller 41 personer inom service, säger kommunikationschefen Eleonora Hansi.

Gotland Alandia Cruises, som bolaget som bedriver kryssningsverksamheten med Birka Gotland heter, hyr sin personal från Gotlandsbolaget respektive Viking Line, där Viking Line står för servicedelen ombord och Gotlandsbolaget för maskin och drift. Många av de anställda från Viking Line jobbade tidigare på Viking Cinderella.

Förhandlingarna inleds den 30 september. Cirka 300 personer jobbar ombord.