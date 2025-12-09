Gotlandsbolaget sålde fartyg– blev del av rysk skuggflotta

Ditt namn

Ett fartyg som nyligen var i Gotlandsbolagets ägo ingår i dag i den ryska skuggflottan. Rederiet överväger nu att undersöka om säljklausulen följts.

Det berättar tidningen Sjömannen, som tagit del av ett samarbete inom det journalistiska nätverket Follow The Money.

Det handlar om fraktfartyget Sino Faith, tidigare Gotland Marieann, som kom till Gotlandsbolaget 2008 och efter utchartring såldes vidare 2022. Det var då det fjärde fartyget i den så kallade Gotlandsklassen.

Gotlandsbolaget skrev vid försäljningen in en klausul att fartyget inte fick användas inom sanktionerad verksamhet 12 månader efter försäljningen – oavsett ägare. Åtta månader efter försäljningen såldes det vidare.

“Vi har ett ansvar att undersöka vem vi säljer till. Vi kommer nu att överväga om vi ska undersöka vad fartyget användes till under de månader som fanns kvar i klausulen”, skriver Gotlandsbolagets presstalesperson Karin Bill till Sjömannen.

Sjömannen uppmärksammar också att de svenska fartygen Stena Paris, numera Sofia K, ingår i flottan, liksom Agneta Pallas 2. Inga finska fartyg nämns.

Hela den ryska skuggflottan består enligt Sjömannen av 600 fartyg. 230 av dessa har sålts direkt eller indirekt av europeiska rederier, över hälften från Grekland. Minst 21 fartyg anses komma från de skandinaviska länderna.