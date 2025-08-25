BSPC-konferens på Åland med tunga politiker på plats – följ sessionen här Nyheter

Idag klockan 9 invigs den 34:e BSPC-konferensen (Baltic Sea Parliamentary Conference eller Parlamentariska Östersjökonferensen på svenska). Invigningstalare är president Alexander Stubb. Ålands lagting direktsänder, följ sändningen här.

Redan under veckoslutet har politiker från hela Östersjöregionen samlats på Åland, för att under idag, måndag och imorgon, tisdag diskutera gemensamma aktuella frågor när Åland står värd för

Fokus ligger på det säkerhetspolitiska läget, skydd av kritisk infrastruktur och miljö- och klimatfrågor. Temat präglar även gästlistan.

En av öppningstalarna är alltså president Alexander Stubb. En annan är Yulia Navalnaya, ledare för Stiftelsen för kampen mot korruption. Hon är änka efter den kända ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj som dog i ryskt fängelse i februari 2024.

Speciellt för den här konferensen är att den första sessionen blir en generationsöverskridande diskussion där BSPC:s ungdomsforum ska diskutera tillsammans med BSPC:s ordinarie ledamöter. Den delen görs i samarbete med Regeneration. I den ska även Yulia Navalnaya delta.

