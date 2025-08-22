Yulia Navalnaya kommer till Åland – öppningstalar på BSPC-konferensen Nyheter

Yulia Navalnaya, den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs änka, är öppningstalare på BSPC-konferensen vid sidan av president Alexander Stubb. Dessutom deltar även Pekka Haavisto.

– Jag ser fram emot att lyssna på talen och de inbjudnas input, säger Alfons Röblom, president för BSPC.

Under veckoslutet börjar politiker från hela Östersjöregionen samlas på Åland, för att under måndag och tisdag diskutera gemensamma aktuella frågor när Åland står värd för den 34:e BSPC-konferensen. Fokus ligger på det säkerhetspolitiska läget, skydd av kritisk infrastruktur och miljö- och klimatfrågor. Temat präglar även gästlistan.

En av öppningstalarna är president Alexander Stubb. En annan är Yulia Navalnaya, ledare för Stiftelsen för kampen mot korruption. Hon är änka efter den kända ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj som dog i ryskt fängelse i februari 2024.

– Det är viktigt att bjuda in personer som representerar motståndet mot vad som man bedömer som auktoritära regimer, för att få en nulägesbeskrivning och analys av vad som pågår. Det upplever vi som viktigt, säger Alfons Röblom (HI), just nu president för BSPC och ordförande för konferensen.

Han har arbetat med konferensen under lång tid och börjar nu känna viss spänning.

– Det är ju en för åländska förhållanden stor konferens med många deltagare. Det finns en spänning i att allt ska gå väl rent praktiskt, men också att deltagarna ska trivas.

Som president leder Alfons Röblom även arbetet med att konferensen ska komma överens om en resolution som alla kan stå bakom.

– Den blir budskapet till Östersjöns alla regeringar. Nu har vi ett utkast och det har kommit in ändringsförslag och det ska vi få i hamn.

Trångt

Parlamentarikerna börjar anlända till Åland redan i dag fredag, även om programmet inleds först på söndag. På söndag kväll blir det middag på Föglö. Själva konferensen startar på måndag morgon i lagtinget. Det handlar om 130–150 parlamentariker plus andra gäster och experter, totalt cirka 200 personer.

Kommer alla få plats i lagtinget?

– Vi har tvingats vidta åtgärder med så många inbjudna, så under öppningssessionen får bara en lagtingsledamot per grupp delta, men senare under konferensen är det fritt för alla lagtingspolitiker att delta, säger Alfons Röblom.

Speciellt för den här konferensen är att den första sessionen blir en generationsöverskridande diskussion där BSPC:s ungdomsforum ska diskutera tillsammans med BSPC:s ordinarie ledamöter. Den delen görs i samarbete med Regeneration. I den ska även Yulia Navalnaya delta.

Haavisto och Wałęsa

De övriga sessionerna kretsar kring olika teman: marina ekosystem och grön sjöfart, skydd av kritisk infrastruktur, geopolitiska förändringar och demokrati samt framtiden för Östersjöregionen.

I sessionen om geopolitiska förändringar deltar både tidigare finländska utrikesministern Pekka Haavisto (Gröna), Lettlands tidigare president Egils Levits och polska Jaroslaw Wałęsa, son Lech Wałęsa som ledde fackföreningsrörelsen Solidaritet och deltog i att införa demokrati i Polen. Lech Wałęsa var även Polens president och fick Nobels fredspris 1983.

– Den diskussionen leder Sia Spiliopoulou Åkermark som ju är en stark fredstänkare och det tycker jag att ska bli intressant.

Finns det möjligheter för allmänheten att följa med konferensen?

– Vi utreder ännu möjligheterna att strömma konferensen på nätet. Jag har inte fått slutgiltigt besked om det. Om det blir av informerar vi i så fall, men det skulle vara fint, det är intressanta ämnen, säger Alfons Röblom.