Avgörande möte mellan lantrådet och HI i dag Nyheter

I dag, tisdag, hålls det möte mellan lantrådet Veronica Thörnroos (C) och regeringspartiet Hållbart initiativ som avgör HI:s regeringsmedverkan.– Vi har ett tydligt tryck på oss från partiet, säger talesperson och HI:s minister Alfons Röblom.