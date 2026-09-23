Ålcom övertar MCA

Försäljningen av samtliga aktier i Mariehamns Centralantennaktiebolag (MCA) till Ålcom

har nu genomförts efter att Mariehamns stads beslut vunnit laga kraft.

”Från och med idag är MCA en del av Ålcom-koncernen”, skriver man i ett pressmeddelande.

TV-tjänsterna fortsätter som tidigare och kunderna får åter tillgång till TV3.

”Vi är mycket glada över att nu kunna välkomna MCA:s kunder och medarbetare till

Ålcom. Vårt fokus är att säkerställa en trygg övergång där kunderna känner igen den

service de har idag, samtidigt som vi steg för steg utvecklar tjänsterna. TV är en viktig del av Ålands digitala infrastruktur och vi ser goda möjligheter att stärka erbjudandet

ytterligare framöver”, säger Tom Bengtsson, vd för Ålcom.

Emma Dahlén, tf stadsdirektör i Mariehamns stad, säger att man är nöjd med att affären genomförs.

”Ålcom är en långsiktig och lokal ägare med goda förutsättningar att utveckla verksamheten vidare.”

*Artikeln uppdaterades 12.41 med rätt företagsnamn i rubriken