Ann Nedergård får Östersjöpris

Ann Nedergård får pris för sitt arbete för rent vatten på Åland. Det meddelade Östersjöfonden på onsdagsmorgonen. Hon får det så kallade ”Ålandspriset”.

”Under många år har hon drivit vattenfrågorna framåt genom kunskap, samarbete och konkreta insatser.”

Ann Nedergård arbetar i dag som vattenstrateg vid Ålands Vatten och har tidigare arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor på landskapsregeringen.

– Ann kombinerar stor kunskap med en ovanlig förmåga att få saker att hända. Hon bygger samarbeten, delar med sig av sin kunskap och får andra att vilja vara med och bidra. Hennes engagemang har haft stor betydelse för vattenarbetet på Åland och är precis den typ av insats som vi vill uppmärksamma med Ålandspriset, säger Sara Arons, vd för Östersjöfonden.

Ålandspriset är ett av Östersjöfondens fyra priser och uppmärksammar betydelsefulla insatser med särskild anknytning till Åland.

Nedan är prismotivering:

Ann Nedergård tilldelas priset för sitt målmedvetna och långvariga arbete för bättre vattenkvalitet på Åland. Hon är en sann eldsjäl i vattenfrågor, med stark vetenskaplig förankring och med förmågan att få saker att hända och samtidigt vara uthållig. I sina roller på Ålands landskapsregering och Ålands Vatten har hon ständigt hittat nya relevanta utvecklingsprojekt och olika vägar att finansiera dem. Hennes engagemang sträcker sig långt bortom det som kan förväntas i en yrkesroll. Ann Nedergård har bland annat initierat flera projekt som inspirerar och stöttar åländska markbrukare i arbetet med att minska sina näringsläckage till Östersjön. Hon skapar samverkan, sprider kunskap, väcker engagemang och lyfter andra. Genom sitt arbetssätt får hon fler att bry sig om Östersjön och betydelsen av rent vatten.

Ann Nedergård tar emot Östersjöfondens Ålandspris vid Baltic Sea Awards i Mariehamn den 2 oktober 2026.