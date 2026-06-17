Åkte från Geta tre timmar före biljettsläpp

En av de längsta köerna hittills, enligt flera sällskap på plats. När Nya Åland anländer till 25-juli-konsertens biljettsläpp vid halv nio slingrar sig kön ända bort runt landskapsregeringen – flera hundra meter.

Bland de som står och sitter längst fram i kön vid Arkipelag finner vi en grupp som väntat sedan strax efter fem. Gruppen som består av Rune Mattsson, Guido Holmberg och Kurt Selin har gått på konserten alla gånger, och får väntetiden i kön att gå genom att prata med varandra.

– Den norska frun, svarar Kurt Selin skämtsamt på frågan om favoritartister inför konserten. Sångaren Sissel Kyrkjebø är en återkommande gäst och dyker upp i år igen på konserten den 25 juli.

Guido Holmberg ser fram emot att höra Christer Sjögren framföra bekant musik på konserten. Han vill ta med sig sin fru, dotter och dotterns man som sällskap till konserten.

Nära Arkens entré träffar vi ett sällskap som rest från Geta redan klockan sex för att få bra platser i kön.

– Inte första gången vi har gjort det här, säger Janet Blomfeldt om att köa med sina kamrater.

– Anders Wiklöf är imponerande tycker jag, tillägger hon.

Sällskapet har varit på konserten alla tidigare år och tycker att alla årets artister är bra.

Kristina Wigren sitter och stickar på en pall hon har haft med sig hemifrån. Tidigare år har hon hämtat ut extra biljetter som hon sedan delat ut till de som stått längst bak i kön, och annars skulle blivit utan.

Nära mitten av kön talar vi även med paret Leif Stjärnfelt och Eivor Eriksson. De berättar att de har köat sedan sjutiden, och har varit på konserten alla tidigare år.

– Spännande att se de nya åländska artisterna, säger Leif Stjärnfelt om konsertens upplägg.

Han ser även fram emot att få se komikern Lennie Norman, som senast medverkade i konserten år 2017. Paret köar även för biljetter till sin familj.

Oliver Jansson har stått och köat sedan tjugo i åtta och köar för familjen och deras vänner. Victor Leksell och Tomas Ledin verkar väcka störst intresse hos hans sällskap.

Strax utanför normal träffar vi Gun Jansson och hennes fyrbenta väninna, Lady Lindkvist. Hunden Lady Lindkvist verkar nöjd och väl munderad mot vinden i flera lager filtar.

– Lady är inte bortskämd men väl omhändatagen, säger Gun Jansson. Det finns bara trevliga människor i kön.

Gun Jansson köar för biljetter åt familj och vänner – som tidigare sjänkt biljetter åt henne, och Lady Lindkvist håller henne gott i gott sällskap.

– Konserten är en tradition, enligt Gun. Vi brukar även se till att äta på Arken Garden, som indirekt tack till Anders Wiklöf för en generös konsert, tillägger hon.

Vi talar med Regina Santamäki-Fischer som står vid slutet av kön, och har köat i en halvtimme när biljetterna börjar delas ut vid Arkens entré.

– Hela evenemanget är en upplevelse, säger hon.

Regina Santamäki-Fischer säger att hon lärt sig att vara förberedd inför konserten: sittunderlag, bra kläder och fika, tipsar hon om.