Skatteförvaltningen: Skattetoppen säger inte allt

Alla inkomster syns inte i de offentliga beskattningsuppgifterna. Det påminner Skatteförvaltningens controller Aki Savolainen om i ett pressmeddelande.

Bland annat skattefria förmåner, skattefria andelar av kapitalinkomster och ränteinkomster finns inte med i de offentliga beskattningsuppgifterna. Också avdragen minskar den inkomst som syns i de offentliga uppgifterna.

Som exempel nämner Skatteförvaltningen att det år 2023 fanns nästan 30 procent fler med inkomster på över en miljon än i de offentliga uppgifterna visade. Då fick finländarna totalt 159,5 miljarder euro i förvärvsinkomst och 14,8 miljarder euro i kapitalinkomst. I de offentliga beskattningsuppgifterna syns dock endast 125,5 miljarder euro i förvärvsinkomst och 10,5 miljarder i kapitalinkomst.

”Enligt statistiken saknas sålunda totalt 39,2 miljarder euro från de offentliga uppgifterna vilket är cirka 23 procent av de totala inkomsterna. Andelen inkomster som inte ingår i de offentliga uppgifterna har bevarats något så när oförändrad under de senaste tio åren”, skriver Skatteförvaltningen.

– I de offentliga uppgifterna syns alltså inte exempelvis ränteinkomster på vilka det tas ut källskatt på ränteinkomster. År 2023 betalades det cirka en miljard euro i ränteinkomster, säger controller Aki Savolainen från Skatteförvaltningen, i pressmeddelandet.