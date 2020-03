Stöd till coronadrabbade kulturarbetare Kultur

Svenska kulturfonden och Konstsamfundet ska ge ekonomiskt stöd till kulturarbetare som drabbats av coronakrisen.



– Konstnärer och konstinstitutioner kontaktar oss dagligen med frågor om vilka möjligheter vi har att stödja alternativ verksamhet under avbrottet som coronapandemin medför, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin i ett pressmeddelande.

– Bara för att publiktillställningar nu är omöjliga behöver inte det kreativa arbetet hålla paus, ens av ekonomiska orsaker, i väntan på att läget normaliseras.

Bidrag ska enligt planerna kunna sökas under perioden mars-april för ”kvalitativ verksamhet och nya projekt som sysselsätter under coronapausen”. Bidraget kan enligt planerna sökas under mars-april.

– Nu när regeringen funderar på hur ekonomin ska fås på fötter igen hamnar kulturbranschen lätt i skuggan av behoven i andra samhällssektorer, säger Konstsamfundets styrelseordförande Gunvor Kronman i pressmeddelandet.

– Jag uppmanar fonder och stiftelser i Finland att delta i talkot att hjälpa vårt kulturliv att komma på fötter igen efter den här krisen.

Kulturfonden och Konstsamfundet drar upp riktlinjer för ”Kultur under tiden”-bidraget. Information publiceras på www.kulturfonden.fi och www.konstsamfundet.fi.