Rövare, vildvittror och grådvärgarflyttar in på Bentes i sommar

Ålands ungdomsförbund fortsätter sin Astrid Lindgren-serie på Bentes sommarteater. I år har turen kommit till Ronja Rövardotter.

De senaste åren har Pippi Långstrump, Madicken och Rasmus på luffen tagit plats på Bentes sommarscen i Eckerö Överby.

– Det var min kollega Katja (Söderbäck, förbundets verksamhetsledare, reds anm) som fick feeling för Ronja i år. Det är vår tanke att Astrid Lindgren ska vara fokus när det är barnteater, säger projektkoordinator Frida Söderback.

En snabb handuppräckning visar att nästan hela den 21 personer starka ensemblen har spelat teater förut – men också att nästan alla spelar på Bentes för första gången.

– Vi började repetera i april så vi har hållit på i nästan tre månader. Det är jätte-jätteroligt att vi har så många nya härliga människor med oss på Bentes i år. Det här är ett fantastiskt gäng, säger regissören Petronella Wester.

Berättelsen om Ronja är ju lite läskigare än Pippi eller Madicken, syns det i den här uppsättningen också?

– Ja, det är lite läskigt, det finns både grådvärgar och vildvittror som kan vara lite läskiga. Sen är den lite sorglig också. Men den passar alla åldrar, så den kan vara ett bra sätt att gå och göra något ihop, säger Petronella Wester.

Nyfiken och äventyrlig

Ronja spelas av Signe Karlsson.

– Hon är nyfiken och äventyrlig, och jag är likadan, säger hon.

Stig Wilén spelar kompisen Birk.

– Birk tar saker som de kommer och försöker vara positiv, säger han.

Giulia Brancato spelar en av fyra vildvittror – storvittran – och Borkarövare.

Vilken av rollerna trivs du bäst i?

– Vildvittra, hon passar mig. Det är mycket girlpower, hon vet vad hon vill.

På frågan om det finns något särskilt publiken behöver veta inför teaterbesöket är svaren samstämmiga: det är en utomhusteater – den spelas utomhus. Det är kläder efter väder som gäller.

– Det kommer finnas något för alla i den här föreställningen, alla kommer att hitta något de tycker om, säger Giulia Brancato.