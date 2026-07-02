Barbros verk är återfunnet

Inför en internationell utställning i april försvann Barbro Erikssons konstverk i postgången. Efter flera månaders resa i Italien har hennes konst äntligen hittat hem.
Nya Åland berättade om hur Barbro Eriksson i april skulle delta i en internationell utställning i italienska Assisi och vad som hände: konstverket ”Water Talks” försvann spårlöst. Hon blev tvungen att delta med verket ”Frozen Water” istället.
– Det var tråkigt att jag inte kunde visa det ursprungliga verket, men utställningen blev ändå lyckad, säger Eriksson.
Efter flera månaders resa i Italien har paketet nu spårats och skickats hem till Åland.
– Jag är jätteglad för att få tillbaka paketet. Flera personer har undrat vad som hände med konstverket. Nu har ni ett svar.
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Påminnelse om Ukraina
Ett av Barbro Erikssons pågående projekt är broderier med minimala stygn. Broderierna symboliserar antalet dagar som har passerat sedan den storskaliga invasionen av Ukraina.
– Det har blivit som en kalender. Min morgonrutin ser ut som följande: jag stiger upp, häller upp en kaffekopp och börjar sedan brodera. Broderierna tar 5 minuter att göra och det är trevligt att starta dagen utan att skrolla på mobilen, säger hon.