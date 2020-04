Sånger att tvätta händerna till Dagens tips

20 sekunder gäller för både handtvättning och inspritning av händer. Här är några låtar du kan nynna på eller ha i bakgrunden för tidsinställd tvagning.

Refrängen till Jolene av Dolly Parton.

Queens We will rock you (men byt ut rock till wash och upprepa raden tre gånger).

Refrängen till Africa av Toto.

Refrängen till TLC:s No scrubs.

Staying alive av Bee Gees brukar användas i hjärträddningssyften, men refrängen är tydligen cirka 24 sekunder lång och passar därför även för handtvätt.

Stycket mellan ”I see a little silhouetto of a a man” tills ”monstrosity” i Queens Bohemian Rhapsody är cirka 25 sekunder lång beroende på artistiska utsvävningar.

”Babyshark, tododotodoo” gånger tio.