IFK-spelare hedrade offren

I samband med lördagens ligapremiär bar IFK Mariehamn-spelarna sorgeband.

– När varken ligan eller klubben tog tag i det så gjorde vi det själva, säger Stockholmsbördiga Philip Sparrdal Mantilla.

Sympatier har strömmat in från hela världen efter fredagens attentat i Stockholm. Bland annat bar fotbollsgiganterna Real Madrid och Atlético Madrid svarta sorgeband och höll också en tyst minut inför lördagens Madrid-derby.

Också på Åland har man visat sina sympatier i samband med sportevenemang. IFK Mariehamns spelare bar alla sorgeband under lördagens ligapremiär på WHA. En gest som bland annat Olof Ehrenkrona, Sveriges generalkonsul på Åland, uppmärksammat på Facebook.

”IFK Mariehamn spelade ligapremiär i går. Spelarna bar sorgeband för att hedra offren för terrorattacken i Stockholm. Sådant värmer”, skriver Olof Ehrenkrona.

För mittfältaren och försvarsspelaren Philip Sparrdal Mantilla, född och uppvuxen i Stockholm, var det en självklarthet att bära sorgeband.

– När varken ligan eller klubben tog tag i det så gjorde vi (spelarna) det själva, säger Philip Sparrdal Mantilla och fortsätter:

– Kanske är det eftersom jag är från Stockholm som jag reagerar men för mig känns det självklart att en klubb på Åland, som ligger så nära Stockholm och där nästan alla pratar svenska ska visa sina sympatier. Vi borde hållit en tyst minut också.

Också under lördagens finaldag i innebandy, i Baltichallen, hedrade man offren genom att hålla en tyst minut. Det inför herrfinalen mellan IF Fram och Lemlands IF.

