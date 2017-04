IFK testar ny anfallare

FOTBOLL. IFK Mariehamn söker efter ytterligare ett anfallsalternativ och under måndagen testade man därför den 23-årige ivorianen Erick Kassi.

Peter Mattsson bekräftar också att klubben förhandlat med Djurgårdens IF om att låna Amadou Jawo, en affär som slutligen gick i stöpet.

Sent under söndagen anlände Erick Kassi till Åland och under måndagen gjorde han sin första träning med laget.

Enligt klubbdirektör Peter Mattsson har IFK Mariehamn försökt få Erick Kassi på provspel en längre tid.

– Det är ju inte optimalt att han kommer hit först samma dag som det finska transferfönstret stänger, men det var ingenting vi kunde påverka. Han fick visum först i helgen, säger Peter Mattsson.

Erick Kassi är för tillfället kontraktslös och kommer närmast från spel i Qatar.

Hur har ni kommit i kontakt med Erick Kassi?

– Det är via en kontakt till mig.

I samband med att IFK Mariehamn värvade målvakten Andreas Vaikla i februari lät Peter Mattsson meddela att truppen var spikad.

Vad har ändrat sedan dess?

– Helt ärligt så spelar de senaste tidens resultat en del in i bilden. Men framför allt så vill vi gärna bredda just anfallet då vi bara har tre spelare alternativ där jämfört med nästan alla andra positioner där vi har fyra, säger Peter Mattsson och fortsätter:

– Och vi har hela tiden sagt att man aldrig kan säga säkert hur det blir så länge fönstret är öppet. Nu undersöker vi den här möjligheten.

Läs hela artikeln i tisdagens Nya Åland.

kommentar(er)