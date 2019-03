Tungt fjolår för IFK – aktiebolaget backade 177 000 Sport

FOTBOLL. Eftersom det inte blir Europaspel under 2019 börjar ekonomin åter bli en konkret utmaning som kommer att kräva mycket av både styrelse och ledning.

Det konstaterar styrelsen för IFK Mariehamn ab i sin verksamhetsberättelse, i samband med bokslutet för 2018 – som visar minus 177 000 euro.

Under tisdagen offentliggjorde IFK Mariehamn ab sitt bokslut för verksamhetsåret 2018, som sträcker sig från den 1 december 2017 till den 30 november 2018.

Totalt gick aktiebolaget back 177 000 euro, till skillnad från 2017 då man gjorde en vinst om 40 000.

”Omsättningen för verksamhetsåret uppgick till 1 006 000 euro vilket är en minskning med dryga 25 procent, eftersom vi föregående år hade stora intäkter från spelet i Champions League”, skriver styrelsen.

”Eftersom det inte blir Europaspel under 2019 börjar ekonomin åter bli en konkret utmaning som kommer att kräva mycket av både styrelse och ledning”, noterar styrelsen vidare.

På kommande bolagsstämma den 26 mars föreslår styrelsen att nytt kapital ska fås in genom en eller flera aktieemissioner, något man kan läsa om här.

