Börman löpte in som 68:e i Ultravasan

LÖPNING. Victor Börman löpte på lördagen in på en delad 68:e plats i 92 kilometer långa Ultravasan. Börman, som för första gången startade i elitgruppen längst fram, hade siktet inställt på en topp 50-placering.

– Men typiskt när man är i bra form, blev jag krasslig några dagar innan loppet och fast jag tillfrisknat hämmade det flåset, säger Börman själv.

Hans tid genom målportalen i Mora landade på 8:41,47 timmar.

Totalt fem ålänningar startade i Ultravasan: Ted Mattsson, Filip Särs, Lucas Mattsson, Fredrik Erlandsson och Victor Börman. Samtidigt sprang Elin Sjuls Ultravasan 45, medan Marika Kvarnström, Daniel Kvarnström och Pontus Sjöblom ställde upp i Ultravasan 30.

Vinnare för fjärde året i rad blev svensken Olle Meijer på osannolika tiden 6:03,17 timmar.