Troccoli klar för 2022 Sport

FOTBOLL. Sarah Troccoli är klar för nästa säsong i Åland United. Det meddelade klubben sent under tisdagskvällen.

Den amerikanska mittfältaren har under säsongen 2021 gjort totalt 26 tävlingsmatcher – 19 i Nationella ligan, fem i Finlands cup och två i Uefa Women’s Champions League. Under dessa matcher har det blivit sju mål.

Troccoli anslöt till Åland United inför säsongen 2021 efter en säsong i spanska Racing Santander och har även axlat en del av kaptensuppdraget i ÅU i år, tillsammans med Pille Raadik.

– Sarahs bollskicklighet och segervilja, som bland annat blev tongivande inte minst genom det avgörande målet i straffsparkstävlingen i cupfinalen, är väldigt välkomna i Åland Uniteds lagbygge inför nästa säsong, skriver klubben i ett pressmeddelande.