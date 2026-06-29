Snabbt och smidigt folkrace i lördagens värme

27 bilar, åtta från Sverige, kom till start när Ålands Motorklubb arrangerade säsongens andra folkracetävling på lördagen. Trots den intensiva värmen kunde dagen genomföras utan större problem och med ett ovanligt effektivt tidsschema.

– Tävlingen löpte på väldigt bra, säger tävlingsansvarige Pontus Mäkilä.

Redan på lördagsmorgonen stod det klart att värmen skulle bli en utmaning, både för förare och funktionärer. Därför fattades beslutet att korta ner tävlingsupplägget för att undvika onödig belastning.

För att minska tiden i de varma folkracebilarna valde arrangörerna att genomföra tävlingen så snabbt som möjligt.

– Vi började klockan 10 och var klara redan klockan 13. Beslutet att skynda på racet togs på förarmötet innan start. Det blir väldigt varmt i bilarna och vi ville undvika att någon svimmar, säger Mäkilä.

Även om vissa förare hade hoppats på fyra kvalomgångar, hölls tävlingsformatet till tre heat för att hålla tempot uppe och begränsa tiden i de varma bilarna för förarna.

Lördagens tävling var säsongens andra folkrace då det planerade racet i maj fick ställas in på grund av för få anmälda förare.

– Vi har satt en gräns på minst 20 anmälda för att kunna genomföra tävlingen. I maj hade vi bara 18 anmälningar, säger Pontus Mäkilä.

Nästa folkracetävling är planerad till den 22 augusti, och säsongen avslutas i oktober med det traditionsenliga Potatisracet i Vessingsboda i Lemland.

– Sedan får vi se hur många race vi planerar till 2027, det verkar vara en liten dipp när det kommer till anmälningar i år, så det kanske blir färre race nästa år, säger Pontus Mäkilä.