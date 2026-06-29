Konstnärer erbjuds kurs om AI

Landskapsregeringen och Öppna Högskolan erbjuder i höst kursen ”Artistic Expertise in the Age of AI” under ledning av Tuomo Rainio. Kursen ges i form av webbinarier och en workshop och riktar sig till konstnärer och kreativa yrkesverksamma.

”En möjlighet att reflektera, experimentera och utveckla ditt konstnärskap i dialog med framtidens teknologi”, skriver Marc Svahnström, projektledare Innovativ kompetens bredd och spets.

Den finns enbart 15 platser på kursen, som kommer att hållas på engelska. Deltagare behöver inte ha några tekniska förkunskaper. Anmälningar tas emot fram till den 28 augusti.