Blomquist lämnar Åland United Sport

FOTBOLL. På lördag spelar Åland United om bronset i Damligan.

För Sydney Blomquist, men också Isabella Mattsson, blir det en speciell match då det nu står klart att båda kommer att lämna laget efter säsongen.

– Jag känner att det är dags för mig att gå vidare, säger Blomquist.



Kantspelaren Sydney Blomquist, 25, anslöt till Åland United inför 2017 och har så här långt stått för tre mål på 46 framträdanden i ligan.

Till nästa säsong ser hon fram emot nya utmaningar.

– Jag har haft en fantastisk tid på Åland. Åland United är en bra klubb och jag har verkligen utvecklats här, säger Blomquist och fortsätter:

– Men jag känner att det är dags för mig att gå vidare.

Har du redan gjort klart med en ny klubb?

– Jag har lite på gång men detaljerna håller jag för mig själv än så länge. Ambitionen är i alla fall att stanna i Europa åtminstone säsongen 2019. Sedan får vi se vad som händer.

En annan som också lämnar Åland United är Isabella Mattsson.

Anfallaren kom till Åland United inför säsongen 2016 från Pargas IF, tillsammans med sin tvillingsyster Olivia Mattsson.

På relativt kort tid har 19-åringen etablerat sig som en av Damligans klarast lysande stjärnor, med 20 mål på 65 ligamatcher.

Mattsson meddelade redan tidigt på året att hon kommer att ta steget till USA efter säsongen. Ny adress blir University of Memphis, i USA.

– Jag har inte skrivit på ännu men kommer att göra det inom kort, berättar Mattsson.

– Och sedan är tanken att jag åker dit i januari.

Även om lördagens match blir hennes sista som Åland United-spelare kan hon komma att gästspela redan nästa säsong.

– Om allting går som jag har tänkt kommer jag att träna och spela med ÅU under två månader nästa sommar, då det är uppehåll i USA. Och det känns ju i alla fall som ett litet plåster på såren, säger Isabella Mattsson med ett leende.

Läs mera om Åland United inför lördagens medaljmatch mot FC Honka i fredagens Nya Åland.

Kontraktsläget i ÅU

2018

Ann-Sofie Gripenberg

Sydney Blomquist – LÄMNAR!

Isabella Mattsson – LÄMNAR!

Sanna Porali

Elsa Viktorsson

Selma Viktorsson

Sara Nordin

Jenny Danielsson

Rebecca Björkvall

Anna Tamminen

Maryette Karring

Olivia Mattsson

Tiia Hirvonen (option för 2019)

2019

Pille Raadik

Emelie Johansson

Rosa Maria Herreros Ossorio

Signy Aarna

Mikaela Frondelius (option för 2020)

Sofia Lindström

Bri Campos