Seger mot Lahti – IFK tillbaka på säker mark

FOTBOLL. Med två omgångar kvar av Veikkausligan är IFK Mariehamn återigen ovanför kvalstrecket.

Det efter att ha besegrat ett formsvagt FC Lahti på hemmaplan.

Det var FC Lahti som förde spelet men IFK som skapade målchanserna.

1-0 nickade lagkapten Kristian Kojola in på hörna efter 32 minuter. 2-0 krutade anfallaren Aleksei Kangaskolkka in i den 56:e minuten. Passningen av Simon Silverholt men det egentliga förarbetet av Amos Ekhalie.

Slutresultatet skrevs till sist 3-0, efter att inbytte Pontus Åsbrink nickat in ett mål precis före slutsignal.

I och med resultatet är IFK tia i Veikkausligan, två poäng före TPS på kvalplats.

I nästa omgång, söndagen den 21 oktober, spelar IFK borta mot jumbon och redan nedflyttningsklara PS Kemi medan TPS besöker nya tabelltrean KuPS i Kuopio.

