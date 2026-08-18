Petra-Maria Ramstedt tar sats på Sic Blossom.Foto: Daniel Vannan Isabel Asplund och Banna Twinkle Toes under ÅM-tävlingarna i hammarland.Foto: Daniel Vannan ÅM-hoppningarna på Himmyra gård bjöd på många starter. På bilden ekipaget Mariell Åkerlund/BR Maharadja under tävlingarna.Foto: Daniel Vannan 1 av 4 Ryttar-ÅM i ny kostym blev en framgång Sport 10:00 tisdag, 18 augusti, 2026 DELA Facebook Mer läsning Åländskt guld i FM för islandshästar Snart dags för årets hästgala BILDSPEL På hästryggen finns det ingen åldersgräns