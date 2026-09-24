300 ton fisk riskerar att bli utan köpare

Storfjärdens fisk i Eckerö har 300 ton fisk som var tänkt att levereras till Chipsters från och med oktober. Om Chipsters lämnar Norrböle kan företaget tvingas hitta en annan köpare – med kort varsel.

I fredags meddelade Chipsters att de säger upp all sin personal i Norrböle. Bakgrunden är att företagets hyresavtal för industrilokalen löper ut i början av september och att något nytt avtal inte har kunnat tecknas då fastighetsägaren Ålands fastighet ab genomgår en likvidation.

Kvar står Storfjärdens fisk i Eckerö, som har försett Chipsters med fisk sedan 1989, med cirka 300 ton fisk som var tänkt att levereras till Chipsters från och med oktober.

– Det är inte optimalt för oss men nog ska det lösa sig på ett eller annat sätt, säger Sixten Sjöblom, vd på Storfjärdens fisk.

Än är det inte helt klart att Chipsters lägger ner då de försöker hitta en lösning med Ålands fastighet ab.

– Vi hoppas så klart att det ska lösa sig så att vi kan leverera fisken till Chipsters. Annars säljer vi det till Finland, men med så kort varsel som det är nu kan det bli en liten utmaning att hitta en köpare.

Hur ser en framtid utan Chipsters ut för er?

– Det är egentligen ingen större smäll men det blir lite stressigare då man måste förhålla sig till färjorna med tider, väder och vind.

Hur länge kan ni hålla fisken ifall Chipsters blir kvar?

– Jag har kontakt med Chipsters och nog kommer det att lösa sig om de vill ha fisk, säger Sixten Sjöblom.