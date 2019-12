Provspelaren kontrakterad av IFK Sport

FOTBOLL. Efter dubbla provspel i klubben har 19-åriga mittbacken Frans Grönlund nu tecknat ett avtal med IFK Mariehamn.

Det meddelar klubbdirektör Peter Mattsson i ett pressmeddelande.

– Frans är en ung och lovande mittback som vi testat vid två olika tillfällen och vi är nu överens om ett ettårsavtal med honom. Han är en utvecklingsbar spelare som i rätt miljö har alla möjligheter att utvecklas till en riktigt bra ligaspelare och till och med kunna ta steget vidare efter det. Därför vill vi nu knyta honom till klubben och jag är glad att Frans väljer att satsa vidare på sin karriär hos oss, säger Peter Mattsson.

19-årige Frans Grönlund, senast i Pargas IF och före det i FC Inter, har tränat med ligalaget sedan i början av december. Detta var andra gången han provspelade med IFK – första gången var i augusti.

– Jag är mycket glad över att få visa vad jag går för på liganivå. Samtidigt vill jag passa på att tacka Pargas IF, som verkligen hjälpte mig framåt i min karriär. Jag vill rikta ett speciellt tack till Stefan Strömborg och de andra tränarna, som fick mig att hitta glädjen i fotbollen igen. Pargas IF är en bra förening för unga spelare som vill framåt och man tar verkligen bra hand om spelarna där. Tack Pargas och fansen på Pajbacka, säger Grönlund i samma pressmeddelande.

Kontraktet gäller över kommande säsong.

IFK-kontrakt

2020

Joel Karlström

Marc Nordqvist

Robin Buwalda

Tarik Hamza

Riku Sjöroos

Aristote Mboma

Oskari Forsman

Dan Sjöblom

Lassi Järvenpää

Aapo Mäenpää

Gustaf Backaliden

Maximo Tolonen (option för 2021) – NY!

Frans Grönlund – NY!

2021

Niilo Mäenpää – NY!