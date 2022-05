Ny förlust för IFK Mariehamn Sport

IFK Mariehamn fortsatte ha det svårt med målskyttet i lördagens drabbning mot SJK, och föll till slut med 1-0.

Från start var det SJK som dominerade matchen och kom till de vassaste lägena, bland annat en dryg halvtimme in i matchen då Josépablo Monreal Villablanca kom helt fri framför mål och nickade en boll som endast Elmo Henrikssons snabba reflexer gjorde att inte spräckte nollan. Även om grönvitt mer och mer tog sig in i matchen mot slutet av första halvlek blev det ingen utdelning. I stället var det med dryga tio minuter kvar att spela som SJK:s Cristian Valencia tog sig över och förbi Mikko Sumusalo på en hörna och nickade in ledningsmålet. Och även om IFK gjorde en forcering och kom till ett par lägen i matchens slutskede blev det ingenting.

