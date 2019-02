Klart: Fernandes lämnar IFK Sport

FOTBOLL. Det blev bara en säsong i den grönvita tröjan för anfallaren Julio Fernandes.

22-åringen flyttar nu vidare till Sverige och division 1-klubben Gefle IF.

– Jag känner mig väldigt glad att få komma till Gefle, säger Fernandes på klubbens hemsida.

Som Nya Åland berättat om flera gånger, senast i dagens tidning, har Julio Fernandes inte ingått i IFK Mariehamns planer för 2019. Detta trots att han egentligen hade kontrakt till och med 2019 med option för 2020.

– Vi har kommit överens om att han ska försöka hitta en annan klubb. Om det blir genom ett lån eller via en annan lösning får vi se, berättade IFK:s huvudtränare Peter Lundberg för Ålands radio redan i januari.

Nu har 22-åringen gjort klart med en ny klubb, nämligen Gefle IF – där han varit på provspel den senaste veckan. Övergången blev offentlig under onsdagen.

– Julio har tränat med oss en period och gjort mycket bra ifrån sig. Det är en offensiv spelare som ständigt hotar i djupled och har spetsen i sina avslut, säger Gefles huvudtränare Marcus Bengtsson på klubbens hemsida.

I samma nyhetsartikel kommenterar också Julio Fernandes övergången:

– Jag känner mig väldigt glad att få komma till Gefle. Jag känner mig redan hemma och har blivit väl omhändertagen av alla inom klubben. Jag kommer varje dag att ge mitt maximala för att bidra till lagets framgångar, så Gefle på sikt kan ta sig tillbaka till eliten, säger han.

