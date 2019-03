”Lundis” hoppas på ny seger mot FC Lahti Sport

FOTBOLL. IFK Mariehamn eller FC Lahti? Ja, i kväll avgörs det vilket av lagen som tar sig vidare till semifinal av Finlands cup.

– Förhoppningsvis kan vi göra en riktigt bra match, så som vi gjorde senast vi mötte Lahti, säger huvudtränare Peter Lundberg.

När Nya Åland pratar med Peter Lundberg under torsdagen har han just lämnat den årliga ligaupptaktsträffen i Helsingfors.

– Vi ska snart börja bege oss ut till flygfältet, berättar Lundberg, som var på plats tillsammans med lagkapten Daniel ”Daja” Sjölund.

På tal om lagkaptenen så är det också han som i dagsläget är IFK:s enda avbräck inför söndagens kvartsfinal.

– Som det ser ut just nu i alla fall. I övrigt hoppas vi att alla ska vara spelklara, säger Lundberg.

Är det några frågetecken i övrigt?

– Lassi (Järvenpää) stukade foten senast mot Örebro men ska förhoppningsvis vara återställd till på söndag. Vi får ta det dag för dag, svarar Lundberg.

”Fick ordentligt tryck”

Senast IFK mötte FC Lahti var i gruppspelet. Den matchen spelades också i Eckeröhallen och slutade 1–0 till grönvitt. Bortsett från alla missade målchanser stod IFK för en solid och fartfylld prestation, framför allt i den första halvleken.

– Som du säger, vi kom in riktigt bra i den matchen och fick ordentligt tryck på FC Lahti, konstaterar Lundberg.

– Men då var då och nu är nu. Vi kan inte förvänta oss att två matcher ska spela ut sig på exakt samma sätt. Ska vi slå FC Lahti på nytt behöver vi göra en bra match och vara redo för det mesta.

Söndagens kvartsfinal spelas i Eckeröhallen med avspark klockan 18.00.

