Kahnberg blir A-lagsspelare

IFK Mariehamn och den åländska ungdomsspelaren Melvin Kahnberg har kommit överens om ett A-lagskontrakt över säsongen 2022. Kontraktet innebär att Kahnberg blir fullvärdig A-lagsspelare i IFK:s ligatrupp.

Kahnberg har spelat ungdomsfotboll i IFK Mariehamn under hela sin ungdomstid och hade under 2021 års säsong ett så kallat ungdomskontrakt med den åländska ligaklubben. Senaste säsong fick han också göra sin A-lagsdebut i ligan mot KuPS. Under året har han även fungerat som lagkapten och nyckelspelare i IFK Mariehamns U20-lag som kvalar till U20-ligan under vintern 2022.

18-årige Kahnberg är i första hand ytterback men har i ungdomslagen också regelbundet spelat mittback.