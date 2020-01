IFK kontrakterar 20-årige provspelaren Sport

FOTBOLL. IFK Mariehamn har skrivit kontrakt med den 20-årige mittbacken Frankline Okoye, som provspelade med klubben kort före jul.

Okoye beskrivs som en vänsterfotad mittback och kommer närmast från estniska ligan, där han under 2019 representerade JK Tammeka. Före det tillhörde han Veikkausligalaget KuPS.

– Okoye är en ung och lovande mittback som senaste säsong gjorde nära 30 matcher på högsta seniornivå i Estland och han övertygade under vårt testspel att han är redo för spel i Veikkausliiga med oss. Han är vänsterfotad vilket ger oss fler alternativ i backlinjen och vi har aktivt sökt efter just en vänsterfotad mittback och är därför glada att vi nu kommit överens om ett kontrakt med Okoye, säger klubbdirektör Peter Mattsson i ett pressmeddelande.

Avtalet gäller till och med 2021 med option för 2022.