IF Åland reser med 13 friidrottare till SFIM

I helgen avgörs SFI-mästerskapen i friidrott i Pedersöre dit IF Åland reser med 13 friidrottare. Det som sticker ut lite extra i den åländska truppen är att systrarna Hanna Wiss och Sara Wiss är tillbaka och tävlar för IF Åland.
Mästerskapen startar på fredag och avslutas på lördag. SFI-mästerskapen är Svenska Finlands Idrottsförbunds egna mästerskapstävlingar där idrottare från finlandssvenska idrottsföreningar samlas för att tävla mot varandra i olika idrottsgrenar. Mästerskapet ordnas årligen och omfattar både junior- och seniorklasser.
Åländska deltagarna
Deltagare Klass Grenar
Mathias Häggblom herrar 100 m, 200 m
Luca Santos herrar 100 m, 200 m, spjut
Wilhelm Karlsson herrar 800 m, 1500 m
Linnéa Stenroos damer 100 m, 200 m
Hanna Wiss damer 100 m, längd, tresteg
Sara Wiss damer 100 m
Nora Lindblom damer 800 m, 5000 m
Alexander Björkén pojkar 17 200 m, 110 m häck, höjd
Morgan Furu pojkar 17 1500 m, 3000 m
Aron Lindblom pojkar 17 3000 m, 2000 m hinder
Elis Lundberg pojkar 17 3000 m, 2000 m hinder
Ida Svensson flickor 17 100 m, 200 m, 400 m
Marlon Wu pojkar 15 100 m, 300 m