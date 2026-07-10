IF Åland reser med 13 friidrottare till SFIM

I helgen avgörs SFI-mästerskapen i friidrott i Pedersöre dit IF Åland reser med 13 friidrottare. Det som sticker ut lite extra i den åländska truppen är att systrarna Hanna Wiss och Sara Wiss är tillbaka och tävlar för IF Åland.

Mästerskapen startar på fredag och avslutas på lördag. SFI-mästerskapen är Svenska Finlands Idrottsförbunds egna mästerskapstävlingar där idrottare från finlandssvenska idrottsföreningar samlas för att tävla mot varandra i olika idrottsgrenar. Mästerskapet ordnas årligen och omfattar både junior- och seniorklasser.