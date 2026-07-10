IF Åland reser med 13 friidrottare till SFIM

19:25 fredag, 10 juli, 2026
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I helgen avgörs SFI-mästerskapen i friidrott i Pedersöre dit IF Åland reser med 13 friidrottare. Det som sticker ut lite extra i den åländska truppen är att systrarna Hanna Wiss och Sara Wiss är tillbaka och tävlar för IF Åland.

Mästerskapen startar på fredag och avslutas på lördag. SFI-mästerskapen är Svenska Finlands Idrottsförbunds egna mästerskapstävlingar där idrottare från finlandssvenska idrottsföreningar samlas för att tävla mot varandra i olika idrottsgrenar. Mästerskapet ordnas årligen och omfattar både junior- och seniorklasser.

Åländska deltagarna

Deltagare Klass Grenar

Mathias Häggblom herrar 100 m, 200 m

Luca Santos herrar 100 m, 200 m, spjut

Wilhelm Karlsson herrar 800 m, 1500 m

Linnéa Stenroos damer 100 m, 200 m

Hanna Wiss damer 100 m, längd, tresteg

Sara Wiss damer 100 m

Nora Lindblom damer 800 m, 5000 m

Alexander Björkén pojkar 17 200 m, 110 m häck, höjd

Morgan Furu pojkar 17 1500 m, 3000 m

Aron Lindblom pojkar 17 3000 m, 2000 m hinder

Elis Lundberg pojkar 17 3000 m, 2000 m hinder

Ida Svensson flickor 17 100 m, 200 m, 400 m

Marlon Wu pojkar 15 100 m, 300 m

TEXT:

William Stenius

william.stenius@nyan.ax
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