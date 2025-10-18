HPS-revansch mot ÅU i sista matchen

Ditt namn

FOTBOLL. Det fanns inte jättemycket att spela för när Åland United klev ut för årets sista ligamatch på lördagen – och HPS kunde revanschera sig för storförlusten på WHA för två veckor sedan.

För två veckor sedan slog Åland United HPS på hemmaplan med hela 6–2 – på lördagen tog Helsingforsklubben revansch genom att vinna med 2–1 hemma i Baggböle. Matchen blev tempohög, trots att det saknades placeringar att spela om för bägge lag – och det var HPS som kunde slå in 1–0 innan paus.

I andra hann man dessutom sätta tvåan i nätmaskorna innan ÅU och Sara Nordin reducerade med drygt fem minuter kvar att spela. ÅU, som redan vara klara bronsmedaljörer innan avspark fick även ta emot sina medaljer efter matchen.

