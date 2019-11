Från ÅU till Damallsvenskan Sport

FOTBOLL. Efter fyra säsonger i Åland United tar Bri Campos nu steget vidare till Sverige och Damallsvenskan.

Under måndagen offentliggjordes det att mittfältaren Bri Campos, 25, går till svenska Umeå IK. Kontraktet gäller över kommande säsong.

På sin hemsida skriver klubben, som vann Elitettan och genom det spelar i Damallsvenskan nästa år, att Campos ansluter till laget efter årsskiftet. I samma artikel berättar också huvudtränare Robert Bergström att han fick ett positivt intryck av mittfältaren då hon besökte klubben i höstas.

– Först och främst är det en personlighet som jag tror kommer att passa in bra i vårt lag. Hon är väldigt ambitiös och professionell i det hon tar sig för. När hon besökte oss i höstas hade vi ett långt samtal om hur vi arbetar i både träning och match och hon gjorde ett gott intryck på mig. Jag har även fått fina vitsord från de som har arbetat nära henne under åren, säger han.

Ett enkelt val

Också Bri Campos kommer till tal. Hon säger i sin tur att det var ett enkelt beslut, att skriva på för Umeå IK.

– Visionen som Robert (Bergström) och föreningen har för framtiden är någonting som verkligen tilltalar mig. Det är skickliga och professionella tjejer i laget och jag fick ett bra bemötande när jag besökte klubben i höstas. Det var i slutändan ett enkelt beslut. Klubbens värdegrund och spelsätt passar mig väldigt bra i hur jag är som spelare och person. Umeå IK är en välkänd klubb med en stolt historia och den vill jag vara en del av, säger hon på hemsidan.

Totalt gjorde Bri Campos 84 ligamatcher i Åland United och stod där för 13 mål.