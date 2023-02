Försvarare återvänder till IFK Sport

Den brasilianske försvararen Alan Henrique återvänder till IFK Mariehamn.

Alan Henrique och fotbollsklubben har i dagarna skrivit under ett ettårskontrakt för säsongen 2023, berättar klubben i ett pressmeddelande på måndag.

Gjorde 14 matcher

I utskicket berättas att Alan Henrique spelade med IFK Mariehamn under säsongen 2021. Han gjorde då 14 matcher med laget i ligan. Inför säsongen 2022 bytte Henrique ligalag och gick till FC Lahti. Under fjolårssäsongen gjorde han fem matcher i ligan och fyra matcher i cupen för Lahtislaget. Han lämnade FC Lahti under sommarfönstret. Henrique kommer närmast från Santa Lucía Cotzumalguapa FC som är ett lag i Guatemalas högsta liga.

Raitanens skada

Värvningen av Alan Henrique, som fyller 33 år i sommar, är en ersättande värvning till följd av Patrik Raitanens långtidsskada.

– Jag är mycket glad att skriva på för Grönvitt igen. Jag känner till klubben bra och det är ett stort ansvar och ära att representera laget. Jag är mycket motiverad och fokuserad på att göra mitt bästa och jag hoppas tillsammans med mina lagkamrater göra en mycket bra säsong, säger Alan Henrique i en kommentar i pressmeddelandet.

Även klubbdirektör Peter Mattsson kommenterar:

– I och med Patriks olyckliga långtidsskada så behöver vi komplettera truppen med en spelare som kan spela både mittback och ytterback under tiden Patrik rehabiliterar sig. Alan känner vi väl från säsongen 2021 och får med honom också viss kontinuitet i truppen, kommenterar klubbdirektören Peter Mattsson.