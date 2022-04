Engman nätade när Finländska fotbollsdamerna krossade Georgien Sport

Damlandslaget i fotboll vann över Georgien med 6–0. Om man hade varit mer klinisk med avsluten hade det kunna bli tvåsiffrigt, vilket skulle ha varit bra med tanke på målskillnaden i kampen om en andraplats i VM-kvalgruppen.

Genast efter att matchen visslats igång tog Finland kommandot och det var tydligt att Georgien inte skulle få det lätt i Helsingfors. Det dröjde 24 minuter för Finland att göra det första målet då Emmi Alanen gjorde sitt andra mål i VM-kvalet med en kontrollerad nick efter ett fint inlägg av Tuija Hyyrynen från höger kant.

Resten av första halvleken bjöd på två finländska mål. Eveliina Summanen sänkte i den 35:e minuten en bombsäker straff i högra nedre hörnet. Georgiens målvakt Teona Sukhashvili gissade rätt, men hade ändå inte en chans. Fyra minuter senare utnyttjade åländska Adelina Engman en tabbe av Georgiens försvar och kunde lätt placera bollen i vänstra nedre hörnet och utöka ledningen till 3–0.

Finland fortsatte langa mål på löpande band, men den andra halvlekens första mål stod ändå Georgiens vänsterback Mariam Kalandadze för i matchminut 55, då hon hade otur i sitt rensningsförsök och styrde in bollen i eget mål. I den 65:e minuten nickade Summanen efter en hörna in sitt andra mål för matchen och åtta minuter senare prickade Jenny Danielsson in ett välplacerat långskott och fastställde slutresultatet.

De två sista VM-kvalmatcherna spelas i september borta mot Irland och hemma mot Sverige. Före det spelar laget EM-slutspel i England i juli månad.