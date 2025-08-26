DELA
Det bjöds på tuffa omkörningar under loppen.
Foto: Jeremic Slavoljub
Linnéa Mattsson och Jessica Stenberg gillar farten.
Foto: Jeremic Slavoljub
Alina Stumbina säger att det är kärleken till bilarna som fått henne att köra folkrace.
Foto: Jeremic Slavoljub
1 av 4

Fartfylld folkracefest

17:24 tisdag, 26 augusti, 2025

    Mer läsning