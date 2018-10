Tamminen har landslagsdebuterat Sport

FOTBOLL. Åland United har fått ytterligare en landslagsspelare i sin trupp.

Det handlar om målvakten Anna Tamminen.

– Jag är stolt men inte nöjd, berättar Tamminen.

Anna Tamminen, född 1994, anslöt till Åland United inför säsongen från svenska Hovås Billdal IF.

Under säsongen har målvakten skördat stora framgångar i Damligan, lagmässigt men också individuellt.

Prestationerna har inte gått obemärkt förbi landslagsledningen och redan tidigare i år blev Anna Tamminen uttagen på sitt första A-landslagsläger.

Då blev det aldrig någon speltid men det blev det istället nu, under det pågående Kinalägret.

I en träningslandskamp mot Thailand under torsdagen fick Tamminen äntligen göra landslagsdebut. Tamminen spelade hela matchen och Finland vann med 3–1 efter mål av Ria Öling (2) och Eveliina Summanen.

– Helt klart en dröm som går i uppfyllelse, säger Anna Tamminen och fortsätter:

– Jag är jättestolt men inte helt nöjd med min insats. Den var okej men inte mer än så.

Också Åland Uniteds Jenny Danielsson är med på landslagslägret. Hon inledde torsdagens match mot Thailand på bänken men fick hoppa in efter 65 minuter, vid ställningen 3–1.

