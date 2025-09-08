Dubbla åländska seglingslag klara för Champions League

Ditt namn

SEGLING. Två åländska lag kvalificerade sig för Champions League 2026 när Finlands seglingsliga kulminerade i Mariehamn i helgen.

I helgen firade finska seglingsligan tioårsjubileum när tre dagars finalseglingar i J70-båtar avgjordes i Västerhamn. Den första dagen bjöd både på sol och vind och ÅSS lag 2, bestående av Markus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson seglade upp sig i topp.

ÅSS hade alltså två lag kvalificerade till ligafinalen, där även platser till Champions League 2026 stod på spel. ÅSS 1, bestående av Hemming Hanses, Simon Karlsson, Isak Nordlund och Melker Lundberg låg på en fjärdeplats efter dag ett. Tätt bakom, på femteplats fanns ännu ett åländskt lag när Färjsundets seglarförening med Björn Hansen, Micke Berg, Albert Backman och Alvina Johansson inledde första dagen på en femteplats.

Men det var på söndagen allt skulle avgöras. Dagen inleddes med dimma och stiltje, varvid flera planerade race uteblev. Till slut kom man ändå i gång sent på eftermiddagen och kunde genomföra totalt fyra race. Efter dessa stod det klart att Esbo segelförenings två lag lade beslag på första och andraplatserna, bakom dem kom ÅSS 2 in som totaltreor medan Färjsundets seglarförening slutade fyra och knep den sista Champions League-platsen. ÅSS 1 slutade på en femteplats av tolv deltagande lag.

De fyra första kvalade samtidigt in till NM i ligasegling som seglas i Marstrand i oktober.