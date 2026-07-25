Åland United fixade målfyrverkeri i sista grundseriematchen på WHA

FOTBOLL. Åland United avslutade grundserien på bästa tänkbara sätt när man ordnade ett rejält målkalas hemma mot VIFK på lördagsförmiddagen.

Åland United verkar ha hittat storformen lagom till spelet om medaljerna. På lördagsförmiddagen gick man vinnande ur den sista grundseriematchen i Nationella Ligan, när man tog emot avhakade tabelljumbon VIFK. Det var ÅU för hela slanten som gällde genast från start, och efter flera tidiga målchanser kom det första målet från elvameterspunkten 14 minuter in i matchen. Målet slogs in av lagkaptenen och skytteligaledaren Monica Hagström som där och då kunde stoltsera med 13 fullträffar i grundserien – men det skulle bli flera. Hemmalaget drog inte ner på tempot efter ledningsmålet, i stället avslutade Neelia Pitko ett snyggt uppbyggt anfall upp i VIFK-keepern Fanny Söderströms högra kryss bara några minuter senare.

Målade på första bollkontakten

Tidigt i andra kvitterade VIFK i antalet straffar, och reducerade ställningen till 2–1 trots att Cornelia Baldi Sundelius i ÅU-målet gick åt rätt håll och fick en hand på bollen. I samma situation tvingades Neela Antikainen kliva av efter en smäll, och in på planen kom i stället Anna Nurmi. Kort därefter lyfte en frispelad Jennifer Vetter från sin vänsterkant behärskat in bollen till 3–1.

Vid det här laget var matchen redan punkterad, men i den 69:e minuten passade Monica Hagström på att skotta in sitt mål nummer 14 med ett lågt och välplacerat distansskott. I 78:e byttes Aada Törrönen in i spelet, och minuten senare bredsidade hon in 5–1 på sin första bollkontakt för dagen. Fem minuter senare kunde samma Törrönen titulera sig tvåmålsskytt, då hon ännu en gång var framme vid VIFK-målet och stötte in 6–1.

– Vi känner stor tillförsikt och mycket positivitet just nu. Det krävde en del tid och tålamod att ta oss till nivån vi spelar på nu, och nu vill vi fortsätta med samma fokus och intensitet härifrån framåt, säger 3–1-skytten Jennifer Vetter efter slutsignalen.

Du personligen har gjort dina kanske bästa matcher i de två senaste omgångarna, och även hittat målformen. Känner du också att ditt självförtroende på planen har fått en boost?

– Jag var borta med en relativt allvarlig skada en längre tid, och den här säsongen har handlat mycket om att hitta tillbaka till just det där självförtroendet och formen. Nu känns det som allt faller på plats både med truppen och för mig själv, och det är något jag är otroligt glad för.

Vilka förväntningar och mål går ni nu in i mästerskapsserien med?

– Att ta en match i taget och att fortsätta på den inslagna vägen att prestera bra – då kommer också resultaten.