Åland United allt närmare ligabrons

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



FOTBOLL. Åland United kopplade ett allt starkare grepp om bronsmedaljerna när man pulveriserade närmaste konkurrenten HPS hemma på tisdagskvällen. Matchen tog man hem med hela 6–2.

Det blev en tempohög tillställning mellan de två bronskandidaterna Åland United och HPS, och inledningsvis såg det ut att bli en jämn match. Men hemmalaget visade att man vill ha medaljerna, och slog slutligen in hela sex fullträffar mot gästernas två. Målskyttar för Åland United blev Silja Jaatinen, Monica Hagström, Linnea Strömberg, Violah Nambi samt Haruka Kubota som stod för dubbla fullträffar.

Läs mer i morgondagens Nya Åland.