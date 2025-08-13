Vindkraftsauktion blev utan anbud Nyheter

Tyskland har bland Europas högsta elpriser – och är i starkt behov av energiutbyggnad. Trots det meddelar nu den tyska nätverksmyndigheten att det i en aktuell auktion inte kommit in ett enda anbud för att bygga havsbaserad vindkraft i Nordsjön.

Två projektområden med totalt 2,45 gigawatts kapacitet fanns ute för anbud. De var planerade att tas i drift 2030-2031.

Den tyska branschorganisationen BDEW:s ordförande Kerstin Andrae säger att det är första gången en auktion blir utan anbud:

– Det minskade intresset, även i juni, visar att riskerna för utvecklare av havsbaserad vindkraft har ökat avsevärt de senaste åren. Orsaken är ökade projekt- och kapitalkostnader till följd av geopolitiska spänningar och flaskhalsar i leveranskedjan, samt allt svårare att förutsäga pris- och volymrisker på elmarknaden.

Auktionen var även en av de första som inte inkluderade statligt stöd.

BDEW menar att det nu krävs lagreformer då en rent marknadsbaserad expansion, baserad på elköpsavtal, inte räcker till och vill se en annan typ av kontrakt – så kallade bilaterala differenskontrakt (CDF) där staten under en viss tid garanterar ett pris för elproduktionen. Dessutom vill man se glesare parker för att minska skuggeffekter mellan vindkraftverken.

Auktionen ska nu göras om nästa år.