Foto: Jonas Edsvik”Klimatrådgivningen var något som ingick i projektet smarta vatten som nyligen avslutades. Det kunde man bygga vidare på”, tycker Tage Eriksson. Vill se klimatrådgivare för jord- och skogsbruk Nyheter 20:11 onsdag, 22 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Så kan skogsägarna lagra mer kol – ny rapport kartlägger åtgärder Röjningskurs för skogstokiga lockade många intresserade Sara Bäckmo vill inspirera fler att odla egna grönsaker