Viking Line: Trög start på sommaren – men det blev bättre

Viking Lines högsäsong blev en kamp mot sämre väder, men rederiet ökade intäkterna och levererar ett 3,2 miljoner bättre resultat än förra årets tredje kvartal.

Trafiken med Birka Gotland når ännu inte upp till förväntningarna.

”Efter att vädret i vårt trafikområde under inledningen av juli var kallt och ostadigt, vilket påverkade resebenägenhet såväl som ombordförsäljningen negativt, förbättrades situationen under slutet av rapportperioden vilket också påverkade resultatbildningen positivt. Således har vår förväntan avseende fortsatt resultatförbättring även under det tredje kvartalet infriats, om än fortsättningsvis på blygsamma nivåer. Den ansträngda ekonomiska utvecklingen i vårt trafikområde medför dock en fortsatt försiktig inställning bland konsumenterna”, kommenterar vd Jan Hanses.

Resultatet fram till september i år påverkas av dockningarna av Gabriella och Viking XPRS.

”Från januari belastas resultatet även av höjda farledsavgifter i Finland som en följd av att den halvering av avgifterna, som genomfördes i samband med implementeringen av det så kallade svaveldirektivet, nu återtogs. Ytterligare uppbärs från årets början även höjda ETS-avgifter som numera motsvarar 70 procent av ett fullt implementerat utsläppshandelssystem”, kommenterar också Jan Hanses.

”Vår verksamhet påverkas för tillfället mycket av kommande miljönormer och vi påförs en kostnadsbelastning som på medellång sikt enbart delvis kan mitigeras genom fortsatt arbete med energieffektiviteten.”

Jan Hanses konstaterar också att efter en omfattande samhällsdebatt avstod slutligen den finska regeringen från åtgärder som skulle ha reducerat stödet till sjöfarten.

Avslutningsvis tackar han för åren på Viking Line. Han började där 1988 och går nu i pension.

”Från och med den tredje november lämnar jag med tillförsikt över ledarskapet till Marcus Risberg, och ser fram emot att fortsatt bidra till bolagets framtid i min roll som styrelseledamot”, skriver Jan Hanses.

Viking Line Q3

(jämfört med tredje kvartalet 2024)

Omsättningen uppgick till 152,5 Meur (151,5 Meur).

Övriga rörelseintäkter var 0,2 Meur (0,2 Meur).

Rörelseresultatet uppgick till 28,7 Meur (29,4 Meur).

Finansnettot blev 2,9 Meur (-1,0 Meur).

Resultat före skatter uppgick till 31,6 Meur (28,4 Meur).

Resultatet efter skatter var 29,3 Meur (24,9 Meur).

Januari-september 2025

(jämfört med januari–september 2024)

Omsättningen uppgick till 368,3 Meur (370,6 Meur).

Övriga rörelseintäkter var 0,8 Meur (0,8 Meur).

Rörelseresultatet uppgick till 17,5 Meur (25,2 Meur).

Finansnettot blev -3,1 Meur (-9,1 Meur).

Resultat före skatter uppgick till 14,4 Meur (16,1 Meur).

Resultatet efter skatter var 12,0 Meur (12,4 Meur).

Investeringarna i främst Gabriella och Viking XPRS uppgick till 15,4 Meur (18,3 Meur i främst Viking Cinderella och Birka Gotland).