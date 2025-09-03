Ny forskning: Färjetrafiken släpper ut mer än man trott

Ditt namn

En ny studie visar att fartyg som rör sig i grunda vatten kan bidra till stora utsläpp av metan. Oceanograf Amanda Nylund hoppas att upptäckten ska öka medvetenheten kring människans och sjöfartens miljöpåverkan.

– Det här är en bit i ett väldigt stort pussel, säger hon.

Studien är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Finlands meteorologiska institut. Den fick sin början för över tio år sedan då forskare från Chalmers befann sig i Neva-bukten* utanför St. Petersburg och av en slump upptäckte metanutsläpp på platsen. När Amanda Nylund, dåvarande doktorand på Chalmers och nu oceanograf på SMHI, senare bedrev forskning om omblandning i kölvattnet efter fartyg väcktes tanken på om det kunde finnas ett samband. Forskarna valde därför att göra en gemensam studie i bukten och det är resultatet av den som nu presenteras.

– Vi har upptäckt att när fartyg passerar i grunda områden där det finns mycket metan i sedimentet så kan fartygen trigga utsläpp av metanet i vattnet till atmosfären, förklarar Nylund.

”Tjugo gånger högre”

Nylund berättar att metan bildas i områden där det samlas mycket organiskt material från land och hav, ofta i kustnära områden och i flodmynningar. En varm och syrefattig miljö ökar mängden producerad metan.

– Generellt så kan metan bildas på många olika platser, men sen varierar mängden och där är det svårt att uttala sig utan att vara ute och mäta. Det vi kan säga är att den här processen förekommer och det finns förutsättningar för att det ska förekomma på många andra ställen där vi också vet att det finns metan. Frågan är hur stort utsläppet blir, säger hon.

Hur stora mängder rörde det sig om i den här studien?

– För att försöka ge en bild av storleksordningen så mätte vi även hur mycket metan som släpps ut från det kringliggande vattnet där det inte är någon fartygstrafik. Vi ser då att i farleden där fartygen kör så är utsläppen tjugo gånger högre än i omkringliggande vatten. I dagsläget så finns det även fartyg som använder metan som bränsle och de läcker också ut metan, men utsläppen från fartygens rörelser är större än från läckorna.

Enligt Nylund har de vid jämförelser mellan sina och andra forskares uppskattningar av de naturliga utsläppen av metan i området sett att utsläppen från farleden kan stå för mellan 3 och 77 procent av områdets totala utsläpp. Osäkerheten är alltså stor men mängden kan vara av betydande storlek. Hon vill ändå akta sig för att uttala sig om hur det kan se ut i andra områden innan fler mätningar gjorts.

– Det vi vill säga är att vi har hittat det här som vi inte visste att fanns, som vi inte tror någon annan vet om att finns och som vi borde ha bättre koll på. Så vi borde gå ut och mäta och ta reda på om det potentiellt kan spela en viktig och stor roll, eller om det inte gör det.

Gått under radarn

Att den här typen av utsläpp förekommer och dessutom kan vara av så betydande storlek har varit svårt att upptäcka. Forskarna har konstaterat att utsläppen sker i form av pulser och att det när fartygen rör sig frigörs väldigt mycket metan på väldigt kort tid. Utan personer på plats som kunnat mäta detta har utsläppen gått under radarn.

Har ni tittat på om det också kan finnas andra utsläpp som triggas på samma sätt eller ligger det i framtiden?

– Jag har två svar på det. Man har tidigare sett att tryckförändringar kan trigga utsläpp av metan i havet men då har man mest kollat i förhållande till tidvatten eller stormar, innan har man inte kopplat det till fartyg. Så fenomenet är inte okänt, men det har det inte observerats eller skrivits på det här sättet innan och det har inte heller funnits en medvetenhet om att det kan ha en så stor effekt som man sett i Neva-bukten. Men det andra då, om det finns andra utsläpp eller processer som vi inte vet om, så skulle jag vilja säga att jämfört med utsläpp från bilar på land så vet vi generellt mindre om vad som kommer ut från fartygstrafik. Det är mycket svårare att mäta och också svårare att reglera. Det finns mer att lära av att gå ut och studera de här områdena.

Nylund beskriver upptäckten som ett viktigt bidrag i att förstå hur sjöfarten påverkar vår miljö. Hon hoppas att en ökad förståelse ska skapa förutsättningar för att hålla utsläpp från mänsklig aktivitet på en rimlig nivå. Förhoppningen är också att upptäckten ska leda till en diskussion om eventuella anpassningar som kan göras.

Finns det något sätt att förhindra de här utsläppen? Finns det något som rederierna kan eller bör göra?

– Vi kunde se att det i just Neva-bukten finns ganska många små fartyg med väldigt flat och grund köl som är designade för att köras på Neva-floden. Den typen av fartyg triggade inte den här sortens utsläpp, medan de containerfartyg och kryssningsfartyg som man i dag använder för kommersiell frakt av gods och människor triggade väldigt stora utsläpp väldigt ofta. Så det verkar finnas någon koppling till hur fartygen ser ut, men vi har inga tydliga svar än. Det jag tror man måste göra är att fundera på var ska vi ha fartyg, men tyvärr så ligger ju de flesta hamnarna just i den typen av område där metan lätt bildas. Det är ju lite klurigt, det är inte heller så miljövänligt att flytta alla världens hamnar.

Under utveckling

Nu är förhoppningen för Nylund och de andra forskarna att få fortsätta bedriva mätningar på andra platser – i Östersjön och Nordsjön där man vet att det finns mycket metan i bottensedimenten, men även i andra delar av världen.

– Det här fortsättningsprojektet är lite under utveckling så det beror på vilka samarbeten vi får ihop och vad som går att ordna rent praktiskt.

Har andra forskare runt om i världen kontaktat er gällande det här?

– Det är personer som hört av sig, dels journalister men också forskare och organisationer eller personer som jobbar med de här frågorna. Arbetet var ju ett tvärvetenskapligt samarbete redan från början och vi hade aldrig kunnat göra det var och en för sig, så att det är ännu fler som hör av sig och vill bidra till tankarna och diskussionerna är jättebra.

* Namnet Neva-bukten är en översättning av det engelska Neva Bay och är det som används av Nylund. Även på ryska och finska används benämningen Neva, men det egentliga svenska namnet är Kronstadtbukten.